Карантин в Украине, вероятно, станет более жестким, – Аваков
2020-03-14 13:52:00
Министр допускает вероятность усиления ограничительных мер из-за распространения коронавируса
В Украине могут быть ужесточены противоэпидемиологические меры.
Такое мнение выразил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", – написал он.
Аваков отметил, что украинская власть оценивает ход событий в Китае, Италии, Испании и других стран и учитывает их опыт и ошибки при принятии решений.
"Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан", – подчеркнул он.
Министр подчеркнул, что в ближайшее время больницы и аптеки будут снабжены средствами защиты: масками и антисептиками. Спекулянтов, по словам министра, будут "очень жестко карать".
Он отметил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
- По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 374 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных превысело 17 тысяч.