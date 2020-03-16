Вероятного организатора убийства Гандзюк экстрадировали в Украину, – СМИ

2020-03-16 17:05:00

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В ближайшее время Левина доставят в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей

Сегодня, 16 марта, Болгария экстрадировала в Украину подозреваемого по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.

"Экстрадиция Левина состоялась, самолет с ним прилетел в Украину", – говорит источник издания.

В ближайшее время Левина доставят в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января Левина задержали правоохранители. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас.

В конце прошлого месяца, 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину.

Украинские правоохранители еще в начале 2019 года предъявили Левину подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 УК (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц).

Как ранее сообщал Фокус:

  • 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. 
  • В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.
  • По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. 
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