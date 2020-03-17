При необходимости карантин в Украине будет продлен, – Ляшко

Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля

При необходимости карантин в Украине будет продлен. Решение о продлении карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах ЕС и на территории Украины.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования", – сказал он.

Поэтому о возможности продления карантина Минздрав, по словам Ляшко, будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина.

"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины", – добавил замминистра.

Кстати, нынешний брифинг членов правительства по ситуации с коронавирусом проходил без участия журналистов. Вопросы они присылали онлайн.

Также Виктор Ляшко на брифинге заявил, что закрытие метрополитенов в стране на время карантина является принципиальной позицией.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.