Маски не помогут. В Минздраве рассказали, почему пришлось закрыть метро

Значительный рост числа контактов в метрополитене очень сложно отследить

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге заявил, что закрытие метрополитенов в стране на время карантина является принципиальной позицией. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, в существующих условиях метро необходимо закрыть из-за чрезвычайно тесного контакта между пассажирами во время поездок.

"Поскольку мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в часы пик. Это чрезвычайно тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один заболевший, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека", – отметил Ляшко.

К тому же, по его словам, значительный рост числа контактов в в метрополитене очень сложно отследить.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей, изменил свое решение. Городские власти Харькова приняли решение о закрытии метрополитена 17 марта в 20:00 из-за угрозы распространения коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.