За плохую коммуникацию. Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА

По словам нардепа от ЕС Алексея Гончаренко, Кабмин согласовал назначение Владимира Труша новым главой Тернопольской областной госадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Сопеля от должности главы Тернопольской областной государственной администрации. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.

"Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – отмечается в документе.

Отметим, что Сопель, которого Зеленский назначил на должность 1 ноября 2019 года, подал заявление об отставке еще 22 февраля, после того, как в Тернопольской области прошли протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Китая. Тогда, недалеко от санатория Медоборы, под Тернополем, местные жители два вечера подряд проводили молебны против размещения в учреждении эвакуированных украинцев.

Депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Кабмин согласовал назначение главой Тернопольской ОГА Владимира Труша. Ранее Труш занимал должность главы Рогатинской районной госадминистрации.

"Главой Тернопольской областной государственной администрации назначен Владимир Труш, работавший со Шмыгалем в Ивано-Франковской области главой Рогатинской РГА", – написал парламентарий.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Медицинский персонал и пациенты больницы в городе Винники (Львовская область) получив информацию, что к ним не привезут эвакуированных украинцев из китайского Уханя, спели гимн Украины.

Владимир Зеленский заявил, что тем врачам, которые узнали, что к ним не привезут эвакуированных и спели по этому случаю гимн, нужно помнить самую важную строку из него.