Политики будут лечиться в тех палатах, что построили за 28 лет, – Зеленский
2020-03-26 19:09:01
Президент поручил премьеру разобраться с VIP-палатами для топ-чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить ситуацию с VIP-палатами для заразившихся коронавирусом чиновников, о которых ранее писали в СМИ.
Данное распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю во время своего видеообращения.
"Отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", – заявил глава государства.
По его словам, ни у одного политика или бизнесмена, будь то государственная больница, или коммунальная, не должны быть лучше условий, чем у "обычного украинца".
"Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле. Равные условия касаются всех", – пообещал Зеленский.
Он также пообщал, что исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя ВРУ.
"А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-то шишек. Иначе – будут санкции", – предупредил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера вечером журналисты из Bihus.info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются госохраной.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов отменить приказы Госслужбы охраны и МОЗ по VIP-палатам для "первых лиц".
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не давал указаний по поводу VIP-палат для чиновников.