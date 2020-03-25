КГГА поручила киевским больницам подготовить VIP-палаты для топ-чиновников, – СМИ

17 столичных медучреждений должны подготовить спецпалаты для лиц, пользующихся государственной охраной

Департамент здравоохранения Киевской горадминистрации разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются государственной охраной. Об этом сообщил проект Bihus.info.

В документе приводится список медучреждений, которые должны подготовить особые условия для предоставления помощи лицам, пользующимся госохраной.

Напомним, что в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность: председателя Верховной Рады и его первого зама, премьер-министра и его первого зама, председателей Конституционного и Верховного судов, министра иностранных дел и генерального прокурора. В течение срока полномочий этих лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождают их. После прекращения полномочий эти должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение года.

Государственная охрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью, по решению президента Украины, может осуществляться в отношении народных депутатов Украины, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей Конституционного и Верховного судов, председателя НБУ, председателя Верховной Рады и председателя Совета министров Крыма.

Выделяемые палаты должны быть изолированные, с затемненными окнами и площадью не менее 13 кв. м. Они должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком и отделениями больницы. Возле каждой палаты должны быть отдельный сестринский пост и резерв лекарств. Также больницам приказано зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Специальным требованиям должны соответствовать и члены экстренных медицинских бригад для лиц, пользующихся госохраной.

Bihus.info отмечает, что часто президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану лицам, не включенным в определенный законом перечень. Так, например, госохраной пользуются бывший глава СБУ и его первый заместитель – Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 года, по данным проекта, таких лиц было около двух десятков.

Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

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