Шмыгаль: Кабмину неизвестно о VIP-палатах для чиновников
2020-03-26 14:36:00
По мнению премьер-министра, палаты с охраной должны быть только для зэков
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не давал указаний по поводу VIP-палат для чиновников.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", – сказано в сообщении.
По его словам, никаких VIP-палат для чиновников быть не может, а палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов отменить приказы Госслужбы охраны и МОЗ по VIP-палатам для "первых лиц". Вчера вечером журналисты из Bihus.info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются госохраной.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.
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