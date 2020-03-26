Зеленский готов отменить приказы о VIP-палатах для "первых лиц", – Кличко

Также столичный глава повторяет: обустраивать в больницах VIP-палаты для депутатов никто не планировал

Президент Владимир Зеленский готов отменить приказы Госслужбы охраны и МОЗ по VIP-палатам для "первых лиц".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я вчера разговаривал с президентом. И он готов, настроен отменять приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять", – пишет Кличко.

В то же время, столичный глава еще раз повторил, что обустраивать в больницах VIP-палаты для депутатов никто не планировал.

"Речь о том, что на случай заболевания у первых лиц страны должны быть определенные условия – отдельные палаты и чтобы рядом находилась госохрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине", – пишет он.

Вчера вечером журналисты из Bihus.info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются госохраной.

В документе приводится список медучреждений, которые должны подготовить особые условия для таких лиц.

Согласно закону "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц" в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность: главы Рады и его первого зама, премьера и его первого зама, глав Конституционного и Верховного судов, главы МИД и генпрокурора.

В течение срока полномочий этих лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их. После прекращения полномочий эти должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение года.

Госохрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью, по решению президента Украины, может осуществляться в отношении нардепов, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей КСУ и ВС, главы НБУ, спикера Рады и председателя Совета министров Крыма.

Сегодня же Кличко сообщил, что VIP-палаты с охраной в Александровской больнице могут выделить только "первым лицам" страны – президенту, премьеру и главе Рады, но не депутатам.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.