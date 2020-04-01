Глава МИД Китая принял предложение Кулебы посетить Украину
2020-04-01 15:08:00
Последний раз министр иностранных дел Китая приезжал в Украину в 2010 году
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которого стороны обсудили двухстороннее стратегическое партнерство.
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
Кулеба, в частности, поблагодарил правительство КНР за предоставление Украине гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.
Так, накануне в Украину из Китая прибыл самолет, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства с Китаем. Вы и я имеем все возможности, чтобы наполнить его амбициозными проектами, которые приведут к встрече лидеров наших государств", – отметил Кулеба.
Ван И, в свою очередь, подтвердил готовность и дальнейшем развивать и укреплять стратегическое партнерство с Украиной. Он отметил "гигантский потенциал сотрудничества" двух стран, в частности, в контексте реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь".
Отмечается, что Кулеба пригласил Вана И посетить Украину.
"Ван И принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом. Он также пригласил Дмитрия Кулебу посетить Пекин. Это приглашение было тоже принято. Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей", – говорится в сообщении МИД.
Последний раз министр иностранных дел Китая приезжал в Украину в 2010 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Международном валютном фонде заявили, что экономика Китая начинает демонстрировать признаки нормализации после шока, но серьезные риски все еще охраняются.
- США и Китай договорились о "тесном сотрудничестве" в борьбе с пандемией коронавируса.