Глава МИД Китая принял предложение Кулебы посетить Украину

Последний раз министр иностранных дел Китая приезжал в Украину в 2010 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которого стороны обсудили двухстороннее стратегическое партнерство.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Кулеба, в частности, поблагодарил правительство КНР за предоставление Украине гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.

Так, накануне в Украину из Китая прибыл самолет, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства с Китаем. Вы и я имеем все возможности, чтобы наполнить его амбициозными проектами, которые приведут к встрече лидеров наших государств", – отметил Кулеба.

Ван И, в свою очередь, подтвердил готовность и дальнейшем развивать и укреплять стратегическое партнерство с Украиной. Он отметил "гигантский потенциал сотрудничества" двух стран, в частности, в контексте реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь".

Отмечается, что Кулеба пригласил Вана И посетить Украину.

"Ван И принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом. Он также пригласил Дмитрия Кулебу посетить Пекин. Это приглашение было тоже принято. Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей", – говорится в сообщении МИД.

Последний раз министр иностранных дел Китая приезжал в Украину в 2010 году.

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