Экономика Китая начинает восстанавливаться, но риски еще есть, – МВФ

В первом квартале замедление экономики Китая будет значительным

В Международном валютном фонде заявили, что экономика Китая начинает демонстрировать признаки нормализации после шока, но серьезные риски все еще охраняются. Об этом сообщает Reuters.

Так, в последние дни большинство крупных китайских компаний вернулись к работе, после длительного перерыва.

"То, что началось как серия внезапных остановок экономической активности, быстро обрушилось на экономику и превратилось в полномасштабный шок, одновременно препятствующий спросу и предложению", – говорится в блоге МВФ.

В МВФ также отмечают, что в первом квартале замедление экономики Китая будет значительным, оставляя глубокий след на протяжении всего года.

По словам главы миссии МВФ в Китае Хельге Бергер сказал, что фискальная политика должна сыграть важную роль, так как власти Китая работают над смягчением экономического шока и поддержкой экономики.

Для оживления экономики, Китай выделит 395 млрд долларов в видео облигаций местным органам власти.

Кроме этого, еще в начале объявления эпидемии китайские власти отменили плату за соцобеспечение, коммунальные услуги, а также организовали субсидированный кредит для поддержки расширения производства медоборудования.

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