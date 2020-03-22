ВОЗ, ЮНИСЕФ и ООН готовят два плана помощи Украине в борьбе с COVID-19, – Кислица

В общем стране могут выделить около 58 миллионов долларов, чтобы победить коронавирус

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и Программа развития ООН и Минздрава занимаются разработкой для Украины двух планов помощи по борьбе с COVID-19 с бюджетом около 58 млн долларов. Об этом сообщил постоянный представитель в интервью Укринформ.

"Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации в) изолировать тех, с кем контактировал больной г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема имеет уже не только медицинский характер, но и социально-экономический", – говорит Кислица.

Также он отмечается, что ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздрава разрабатывают для Украины два плана помощи, где первый включает в себя выделение 38 млн долларов, а второй – 20 млн долларов.

В рамках первого плана, стране предусматривается помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку Украинской, проживающих на востоке Украины.

Кислица добавил, что в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины в размере около 162 млн. долларов. Украинские власти планируют привлечь еще 20 млн долларов на борьбу с распространением Covid-19.

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