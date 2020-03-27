Китай и США решили объединить усилия в борьбе с пандемией

В разговоре с коллегой из США Си Цзиньпин заявил, что Китай "всегда был прозрачен" в отношении первоначальной вспышки коронавируса

Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о "тесном сотрудничестве" в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает китайское государственное телевидение CCTV.

Как сообщил канал, председатель КНР предложил американскому лидеру помощь для США на фоне разгорающейся в Соединенных Штатах вспышки болезни. Ранее сообщалось, что США уже обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом.

Дональд Трамп подтвердил договоренность о сотрудничестве с Китаем в Twitter.

"Только что закончил очень хороший разговор с президентом Си из Китая. Очень подробно обсуждался коронавирус, разоряющий большую часть нашей планеты. Китай прошел через многое и у него уже есть глубокое понимание вируса. Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение!", – написал Трамп.

BBC News сообщает, что в разговоре с коллегой из США Си Цзиньпин заявил, что Китай "всегда был прозрачен" в отношении первоначальной вспышки болезни, тем самым оспорив утверждения Трампа, что коронавирус является "китайским", а также заявление Госдепа, что Пекин якобы утаивает некие данные о заболевании.

Китайский лидер также попросил президента США позаботится о гражданах КНР, находящихся в Соединенных Штатах.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.

Также лидер страны говорил, мол ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. "Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.

В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса. На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется.