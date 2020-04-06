К "антиколомойскому законопроекту" подали 6 тыс. правок и это еще не предел, — депутат

Ярослав Железняк считает, что всего к документу подадут от 8 до 10 тыс. правок

К законопроекту о невозврате признанных неплатежеспособными банков прежним владельцам подали около 6 тыс. правок. Об этом сообщил первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

"Пока по состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К +)", — написал он в Facebook.

Депутат добавил, что такой объем текста физически трудно свести. Поэтому комитет сможет рассмотреть документ не раньше 8 апреля.

"Благо сейчас все в электронной форме... столько деревьев сохраним", — добавил нардеп.

Кто подал больше всего правок, пока не известно.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раньше также говорил, что к законопроекту могут подать до 10 тыс. правок. Глава партии Александр Корниенко прогнозирует, что их количество дойдет до 8 тыс., но проблем с рассмотрением законопроекта не видит.

"Мы готовы к любому развитию событий. Я не согласен, что с банковским законом была какая-то жесткая история, по сравнению с земельным законом она была в разы мягче. Противники этого закона концентрируются на медийном и юридическом направлениях. Например, Юлия Тимошенко последовательно раскрывает тему, каким образом он нарушает Конституцию", — отметил Корниенко в интервью РБК-Украина.

По его словам, протесты "не выходят на улицы, что было бы очень неуместно в нынешних карантинных условиях", а в зале "не доходит до силовых противостояний, к чести наших оппонентов".

Напомним, на данный момент самым большим по количеству правок в Раде IX созыва был законопроект о рынке земли. К нему было подано 4018 правок. К их рассмотрению депутаты приступили 6 февраля, а финальное голосование состоялось 31 марта. При этом за последнее заседание Рада прошла около 700 правок.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".