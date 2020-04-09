Зеленский и Шмыгаль прошли тест на коронавирус, – ОП

Первые лица государства были протестированы, так как контактировали с первым инфицированным депутатом Сергеем Шаховым

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль прошли тест на коронавирус.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

По его словам, они были протестированы, так как контактировали с первым инфицированным народным депутатом Сергеем Шаховым.

"Все, кто с депутатом там пересекался, – всем сделали тестирования. В том числе премьер-министру ... И президенту сделали, руководителю Офиса, заместителям сделали", – рассказал он.

Тимошенко объяснил, что надо было протестировать всех контактных лиц депутата Шахова: "Потому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось с кем-то, то тут уже были бы другие меры безопасности карантина".

На вопрос, разработан ли план на случай, если президент будет инфицирован, Тимошенко ответил, что такой есть, но "понятно, что исполняющего обязанности нет".

"Ну, может, там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что-то – работа будет происходить в телефонном режиме", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта депутат Шахов рассказал, что подхватил коронавирус. По его словам, он перед этим был в Швейцарии, но заразился именно в Украине.

В своем обращении президент Владимир Зеленский затронул ситуацию с Шаховым и заявил, что все, кто контактировал с нардепом пройдут тест на коронавирус.

Также он добавил, что сам Шахов после возвращения из Европы не был в Раде и не принимал участия в голосованиях: за него это якобы делали его коллеги.

Позже нардеп опроверг слова Зеленского и заявил, что Офис президента просто "занимается поиском "сенсаций" среди депутатов.

31 марта Сергей Шахов выписался из больницы. Нардеп признал, что результатов повторного теста на коронавирус у него пока нет, но он все-равно попросился на самоизоляцию.