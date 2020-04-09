В "Слуге народа" рассказали, какие законопроекты будут принимать на внеочередном заседании
2020-04-09 20:56:00
Депутаты будут голосовать за законопроекты о внесении изменений в госбюджет
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады начнется в понедельник, в 12:00.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Укринформ.
"Предварительно мы договорились с коллегами, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00", – сказал он.
По его словам, депутаты будут голосовать за законопроекты о внесении изменений в госбюджет, а также по Программе деятельности правительства.
Кроме того, по словам Качуры, существует необходимость голосования и отклонения проектов постановлений, которые блокируют подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о рынке земли.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент планирует собраться на внеочредное заседание 13 апреля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.
- После заседания глава пратии "СН" Александр Корниенко заявил, что количество заразившихся коронавирусом среди депутатов может увеличиться.