В уголовном деле по реконструкции Шулявского моста пока нет результатов, — Качура

2020-04-10 15:15:16

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Но по делу о квартирах для Нацгвардии суд назначил новый залог для Микитася, не смотря на то, что он полностью выплатил предыдущий

В деле по Шулявскому мосту, по которому проходит экс-застройщик и бывший нардеп Максим Микитась, нет видимых результатов.

Об этом в интервью LB.ua рассказалнардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"По поводу Шулявского моста. Оно, кстати, расследуется, экспертизы проводятся, кто-то допрашивается, но конкретно ни к чему пока не пришли", – говорит Качура.

Ранее издание Наші гроші писало, что затраты на ремонт Шулявского путепровода в Киеве достигли миллиардной отметки.

Подряд на реконструкцию в июне 2018 года получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы Микитася.

По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена предоплата в размере 99,5%. После этого строительство моста прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

Также Микитась фигурирует в деле по квартирам для Нацгвардии.

По этому производству за бывшего нардепа внесли залог в размере 80 млн грн, который уже передали в госбюджет.

Тем не менее, суд потребовал еще 100 млн – Микитась якобы нарушил условия предыдущего решения суда и встречался с другими подозреваемыми.

Как ранее сообщал Фокус:

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