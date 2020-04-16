Депутаты в Раде заблокировали подписание закона о борьбе с "законодательным спамом"

Принятый закон о внесении изменений в регламент Рады призван ускорить принятие "антиколомойского законопроекта"

Народные депутаты тремя проектами постановлений заблокировали подписание закона о борьбе с "законодательным спамом". Постановления доступны к ознакомлению на сайте Рады.

Закон о спаме призван ускорить принятие проекта закона о банках (т.н. "антиколомойского законопроекта"), к которому подали свыше 16 тыс. правок.

Два постановления об отмене результатов голосования подали депутаты Антон Поляков (внефракционный) и Александр Дубинский ("СН").

Еще один проект постановления об отмене решения Рады о принятии в целом изменений в регламент подали депутаты Тарас Батенко и Ирина Констанкевич (оба – из группы"За майбутнє").

Пока что на сайте Рады нет пояснительных записок к проектам постановлений.

Таким образом, ни глава Рады Дмитрий Разумков, ни президент Владимир Зеленский не смогут подписать принятый закон до тех пор, пока депутаты не проголосуют по проектам постановлений.

Сегодня депутаты проголосовали законопроект №1043 о борьбе с "законодетельным спамом". Документ вносит изменения в ст. 119 регламента Рады и предусматривает особую процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Разумков заявил, что в скором времени будет подан еще один законопроект, который ограничит действие принятых нововведений периодом карантина и 30 дней после его завершения.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".