Ермак подтвердил назначение Уманского своим советником
2020-04-22 18:34:00
Уманский будет заниматься выявлением коррупции в ключевых ведомствах
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что экс-министр финансов Игорь Уманский станет его советником.
Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.
По словам Ермака, его очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые ранее озвучил Уманский.
"Я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", – написал Ермак.
Как сообщил глава ОП, для координации этой работы из представителей разных правоохранительных структур будет создана межведомственная группа. В другую группу, аналитическую, планируется пригласить отечественных экспертов и международных аудиторов.
"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", – сказал Ермак.
21 апреля СМИ сообщали, что Уманский в ближайшее время будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что лишился должности из-за своей позиции по главному таможеннику Украины Максиму Нефьодову.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но пока страна требует быстрых действий, поэтому и подал постановления об увольнении.