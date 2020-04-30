Профильный комитет Рады отправил скандальный проект закона о СМИ на доработку

"На 70-80% он находит одобрение у экспертов, остальное – пространство для доработки", - описывают законопроект в "Слуге народа"

Комитет Рады по информационной политике решил отправить проект закона о медиа на доработку. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Мы получили много дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа... Комитет решил утвердить новое заключение по законопроекту и направить его на повторное первое чтение", – пишет Кравчук.

По ее словам, в нынешнем виде законопроект "на 70-80% находит одобрение у экспертов, остальное – пространство для доработки".

Ранее в ОБСЕ раскритиковали законопроект "О медиа" и заявили, что он предусматривает ограничение на выражение мнений и освещение событий, связанных с СССР, РФ и неподконтрольными территориями.

Подобного мнения придерживаются и во Freedom House: в законопроекте, по мнению организациии, слишком широко прописано определение понятию "дезинформация".

Также в FH обеспокоены слишком суровыми санкции за нарушение положений закона и созданием должности уполномоченного по делам информации.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.