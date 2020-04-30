Украина готова говорить с украинцами в "ЛДНР", – Кулеба
2020-04-30 18:49:00
В МИД рассказали об онлайн-переговорах "нормандской четверки"
Украинские власти готовы говорить с украинцами, которые сейчас проживают на оккупированном Донбассе.
Об этом во время онлайн-брифинга по итогам разговора министров "нормандской четверки" в четверг, 30 апреля, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, часть дискуссии между министрами была посвящена попыткам главы МИД РФ Сергея Лаврова привлечь Киев к прямому диалогу с боевиками ОРДЛО.
"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и так называемыми Донецком и Луганском. Я хочу публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к этому", – отметил министр.
Кулева в очередной раз сказал, что официальный Киев не будет вести диалог с незаконными формированиями, которые не уполномочены представлять интересы украинцев на оккупированных территориях и переселенцев.
По словам Кулебы, министры иностранных дел стран "нормандской четверки" также поднимали вопросы социально-экономического характера, среди которых выплата пенсии на Донбассе.
"Мы обсудили вопросы социально-экономического характера, в том числе, каким образом люди на оккупированной территории будут получать пенсии. Я сообщил о мерах, которые приняло правительство, чтобы люди имели доступ к пенсиям. И мы в очередной раз отметили, что все эти вопросы должны решаться в соответствии с минскими соглашениями и исключительно в правовом поле Украины", – заявил глава украинского МИД.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Дмитрий Кулеба, комментируя создание консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, заявил, что Украина не ищет прямого диалога с "ЛДНР".
- 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
- По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".