Летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок

Было принято решение об удаленном режиме работы Ассамблеи

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была состояться в июне текущего года, переносится.

Об этом написал член украинской делегации в ПАСЕ, народный фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Июньская сессия ПАСЕ переносится. Точной даты нет. Она может состояться между 1 июля и 1 октября", – написал Гончаренко.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько также написала в Facebook о переносе сессии ПАСЕ.

"Летняя сессия переносится пока на неизвестный срок, но состоится до октября", – написала Ясько.

Она рассказала, что сегодня состоялось заседание Бюро и постоянного комитета ПАСЕ, в который она входит. Еще одно заседание состоится 7 мая, а также – в июне.

"В июне будет Бюро и постоянный комитет, где, скорее всего, будет принято решение о конкретных датах проведения Ассамблеи в полном формате", – сообщила Ясько.

Она также сообщила, что было принято решение об удаленном режиме работы Ассамблеи.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой также написал в Facebook: "Из-за коронавируса июньская сессия Ассамблеи переносится на более поздний срок".

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