НАБУ движется к подозрениям в деле выведения средств из "ПриватБанка", – Сытник

Директор НАБУ также подтвердил, что с ключевыми экспертизами по делу "есть проблемы"

НАБУ движется к объявлению подозрений в деле ПриватБанка. Об этом в интервью 24 каналу рассказал директор бюро Артем Сытник.

"В этом деле есть существенный прогресс... Конечно, есть определенные трудности и преграды, но мы движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения", – говорит Сытник.

По его словам, "каждое дело, которое касается олигарха и миллиардных убытков государства, всегда связано с огромным давлением на следователей, экспертов, прокуроров", и это дело – не исключение.

"Мы к этому привыкли давлению, и мы не собираемся останавливаться из-за того, что кто-то организовывает проплаченные митинги и недоволен тем, что мы расследование проводим", – говорит директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что одна из статей, которая расследуется по делу, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, Сытник подтвердил информацию о блокированни СБУ ключевых экспертиз по указанному делу. "Действительно, есть проблемы проведения экспертных исследований, и это мы видели во многих делах".

"Мы двигаем это дело вперед и стараемся максимально быстро его закончить. Мы ориентированы на быстрый результат", – добавили в НАБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля стало известно, что Приватбанк подал на Кипре новый иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд.

Иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из банка, которые были проведены с 2013 по 2016 годы.

15 апреля стало известно, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда о взыскании с "ПриватБанка" $250 млн в пользу шести офшорных английских компаний, связанных с семьей Суркисов.