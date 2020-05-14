САП пересчитала убытки от деятельности Гладковского: с 10 до 17 млн грн
2020-05-14 12:50:00
По данным следствия, экс-замсекретаря СНБО использовал служебное положения для продвижения интересов своей компании
Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому изменили подозрение в деле о злоупотреблениях в оборонной сфере.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"Сообщено об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по делу о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году – увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более чем 17,44 млн грн", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сумма ущерба в 17,44 млн грн была установлена в рамках экономической экспертизы.
"Следствием установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному должностному лицу и его близким родственникам", – рассказали в САП.
Бывший чиновник подозревается по статьям Злоупотребление властью и служебным положением и Служебный подлог (ч.2 ст.364 и ст.366-1 УК).
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 октября 2019 года Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.
- При этом в корпорации "Богдан" утверждают, что Гладковский не собирался бежать из Украины, а планировал вылетить в Брюссель на выставку Bus world 2019. Гладковский назвал задержание политически мотивированным преследованием для "создание картинки для ТВ" и в знак протеста объявил голодовку.
- 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью выхода под залог в 10,6 млн грн.
- В суде пояснили, что сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены государству Гладковским.
- 21 октября за Гладковского внесли залог в сумме 10,6 млн грн. В тот же день Гладковский с электронным браслетом вышел из СИЗО. Позже САП обжаловала сумму залога Гладковскому. Изначально САП просила залог для Гладковского в размере 100 млн грн, но суд арестовал экс-замсекретаря СНБО с залогом всего в 10 млн грн.
- 30 апреля Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение шестерым лицам в деле о хищении средств в сфере обороны.