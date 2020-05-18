В Минэкономики признали низкую эффективность программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

По мнению Игоря Петрашко, программа не будет работать сейчас, потому что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств

Государственная программа кредитования "5-7-9%" де-факто не работет на полную мощность, так как банки не хотят брать на себя риски выдачи денег.

Об этом в интервью liga.net заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"К сожалению, программа де-факто не заработала на полную мощность. До обновления программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Это очень мало", – подчеркнул он.

По его мнению, программа не будет работать сейчас, потому что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

"Что мы предлагаем сейчас по программе 5-7-9 и чем уже можно пользоваться. Если ваш бизнес имеет оборот до 10 млн евро и вы имеете кредит в банке, государство компенсирует вам погашение процентов в течение одного года. В бюджете под это направление выделено 4 млрд гривен. С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет", – пояснил министр.

По его словам, правительство работает над программами, которые хочет запустить, чтобы дать доступные кредиты для бизнесменов.

Петрашко заявил, что одно из направлений – доступ к портфельным гарантиям для банков, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

"Если это будет проголосовано, у нас появится новый инструмент, и мы будем частично брать на себя риски вместе с банками по пулу кредитов для различных отраслей", – рассказал министр.

Отметим, что еще в апреле эксперты, опрошенные Фокусом, сомневались в эффективности программы в условиях карантина, поскольку для получения ожидаемого результата в виде оживления экономики, украинские банки должны быть готовы активно кредитовать бизнес в условиях кризиса и плохо работающей системы взыскания долгов.

При этом кроме программы кредитования предпринимателей власть рассчитывала на оживление экономики за счет крупных инфраструктурных проектов, которые финансируются за счет скрытой эмиссии. Однако и в этом случае эксперты опасаются, что подобная практика станет лишь инструментом околобюджетного кормления, что подтверждается данными "Наших грошей", обнаруживших значительный разброс в ценах на асфальт и другие строительные материалы, которые закупает "Укравтодор".

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