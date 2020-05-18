Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая, – СМИ
2020-05-18 20:19:52
Тема пресс-конференции пока неизвестна, аккредитацию для журналистов также еще не объявили
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию 20 мая. Об этом сообщет LB.ua и НВ, ссылаясь на свои источники.
Тема пресс-конференции пока неизвестна, аккредитацию для журналистов также еще не объявили.
По информации НВ, в связи с эпидемией коронавируса в Украине количество участников будет ограниченным.
По случаю первого года президентва команда Зеленского сняла фильм, в котором глава Украины рассказывает о своих достижениях и неудачах. Тогда же у Зеленского говорили, что пресс-конференцию соберут после окончания карантина.
"На пресс-конференции журналисты смогут вживую, а не через экран компьютера, задать вопросы касательно итогов года президентства", – говорили тогда в пресс-службе Зеленского.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно замглавы ОП Сергей Трофимов заявил, что пять лет для того, чтобы изменить что-то в стране – мало, поэтому президент Владимир Зеленский может пойти и на второй срок.
- При этом, Трофимов подчеркнул, что это его личное мнение. "Не говорил с ним об этом. Это мое личное мнение... Я же не могу решать за президента, идти ему, или нет", – сказал он.