Агенты ФБР несколько раз ездили к Рябошапке по делу ПриватБанка и Коломойского, – СМИ

Также агенты ФБР якобы приезжали к директору НАБУ Артему Сытнику. Тот говорит, что сотрудничает с ФБР по этому делу, но подробнее о ситуации рассказывать отказывается

Агенты ФБР несколько раз ездили к бывшему генпрокурору Руслану Рябошапке по делу о возможном выведении средств из "ПриватБанка". Об этом пишет американское издание BuzzFeed, ссылаясь на свои источники.

Одна из таких встреч якобы состоялась в феврале. По данным издания, тогда сотрудники Федерального бюро расследований встречались не только с Рябошапкой, а еще и с сотрудниками НАБУ. Во время встречи стороны якобы обсуждали дело "ПриватБанка".

Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил журналистам, что он сотрудничает с ФБР по этому делу, но подробнее о ситуации рассказывать отказался.

BuzzFeed напоминает, что в марте Рябошапка уже ушел из Офиса генпрокурора. Журналистам бывший генпрокурор говорит, что его увольнение связано с тем, что он занимался делом Коломойского, в то время как президент Зеленский говорил, мол Рябошапка не показал результатов в борьбе с коррупцией.

Сейчас в США работает т.н. "большое жюри", которое изучает ситуацию с "ПриватБанком" и Коломойским, в т.ч. то, как украинский бизнесмен мог вывести деньги из финучреждения в США через вереницу офшоров.

Большое жюри – это коллегия присяжных, которые после изучения обстоятельств дела определяют обоснованность предъявления кому-либо официальных обвинений.

Основание для иска в американский суд – якобы организация ряда схем, целью которых, как считает "ПриватБанк", было завладение активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных "ПриватБанком" в период, когда он принадлежал ответчикам.

Как ранее сообщал Фокус:

Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в августе 2019 года.

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".

5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154), что повлекло его отставку с должности.