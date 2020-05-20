Офис генпрокурора отобрал 17 ценных фактов из интервью Гиркина и Поклонской, – СМИ

В Офисе генпрокурора говорят также, что допросят Гордона как свидетеля и запросят у него оригиналы видеозаписей интервью

Офис генпрокурора проанализировал интервью бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина и бывшего "крымского прокурора" Натальи Поклонской журналисту Дмитрию Гордону.

У Венедиктовой насчитали целых 17 важных сведений на два интервью. Их приводит издание Бабель.

Так, в интревью Гордону Гиркин подтвердил:

что ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах в деле о сбитом рейсе МН17. Теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения. Эти признания Гиркин сделал впервые.

что он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали свободы и пытали захваченное гражданское население. Это нарушение законов и обычаев войны. В частности, он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправка и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг "ДНР" со здания мэрии.

что Россия развязала и ведет агрессивную войну против Украины, образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их преступную деятельность, отправляла их на территорию Украины.

что бывшего командующего Военно-морскими силами Украины склоняли к совершению государственной измены.

факты о захвате зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Во время интервью Гиркин настаивал, что план захвата зданий в Славянске разрабатывал именно он.

что боевики захватывали оружие, военную технику и вооружения Вооруженных сил Украины.

причастность к совершению террористических актов и диверсий, в частности, он рассказывал, что именно его люди сбили с использованием захваченных ПЗРК вертолеты и самолеты Воздушных сил ВС Украины, уничтожали мосты, нападали на сотрудников СБУ, МВД и военных.

Поклонская в своем интервью Дмитрию Гордону подтвердила:

что знает об уголовных производствах в отношении нее в Украине. Это, как утверждают в Офисе генпрокурора, может быть использовано во время специальных досудебного и судебного рассмотрений производств против Поклонской, а также в случае обжалования ею приговоров в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

что она совершила государственную измену, когда ее назначили на должность прокурора т.н. "Республики Крым" в составе РФ.

роль Сергея Аксенова и Владимира Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой "Республики Крым".

свое соучастие в организации захвата государственной власти на территории АР Крым и г. Севастополя, а также в обеспечении проведения незаконного общекрымского "референдума" 16 марта 2014 года.

конкретные обстоятельства, которые содержатся в подозрении, в частности то, что она проводила так называемое "координационное совещание руководителей правоохранительных органов АР Крым" по поводу организации и проведения 16 марта 2014 года незаконного "референдума".

свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, она отметила, что инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга возле здания Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету его деятельности и преследованию членов Меджлиса.

участие в незаконном лишении свободы украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.

факт государственной измены сотрудницы органов прокуратуры (фамилия в документе не указана), которая, изменив присяге, перешла работать в пророссийскую прокуратуру Крыма.

что сама по религиозным мотивам преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир", назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии.

что граждан Украины незаконно переводили из мест лишения свободы, расположенных на временно оккупированной территории полуострова Крым, в места лишения свободы в РФ.

В Офисе генпрокурора также добавили, что допросят Гордона в качестве свидетеля и запросят у него оригиналы видеозаписей интервью. Всю информацию о Гиркине ОГПУ планирует передать в Международный уголовный суд.

Как ранее сообщал Фокус:

18 мая было опубликовано интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Длилось оно почти четыре часа и вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Уже после выхода интервью журналист сообщил, что записал интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиним при взаимодействии с украинскими спецслужбами и материалы уже направил в Гаагу.

В пресс-службе СБУ заявили, что журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным ("Стрелковым") и Натальей Поклонской.