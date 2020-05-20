Офис генпрокурора отобрал 17 ценных фактов из интервью Гиркина и Поклонской, – СМИ

2020-05-20 19:55:27

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В Офисе генпрокурора говорят также, что допросят Гордона как свидетеля и запросят у него оригиналы видеозаписей интервью

Офис генпрокурора проанализировал интервью бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина и бывшего "крымского прокурора" Натальи Поклонской журналисту Дмитрию Гордону.

У Венедиктовой насчитали целых 17 важных сведений на два интервью. Их приводит издание Бабель.

Так, в интревью Гордону Гиркин подтвердил:

  • что ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах в деле о сбитом рейсе МН17. Теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения. Эти признания Гиркин сделал впервые.
  • что он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали свободы и пытали захваченное гражданское население. Это нарушение законов и обычаев войны. В частности, он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправка и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг "ДНР" со здания мэрии.
  • что Россия развязала и ведет агрессивную войну против Украины, образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их преступную деятельность, отправляла их на территорию Украины.
  • что бывшего командующего Военно-морскими силами Украины склоняли к совершению государственной измены.
  • факты о захвате зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Во время интервью Гиркин настаивал, что план захвата зданий в Славянске разрабатывал именно он.
  • что боевики захватывали оружие, военную технику и вооружения Вооруженных сил Украины.
  • причастность к совершению террористических актов и диверсий, в частности, он рассказывал, что именно его люди сбили с использованием захваченных ПЗРК вертолеты и самолеты Воздушных сил ВС Украины, уничтожали мосты, нападали на сотрудников СБУ, МВД и военных.

Поклонская в своем интервью Дмитрию Гордону подтвердила:

  • что знает об уголовных производствах в отношении нее в Украине. Это, как утверждают в Офисе генпрокурора, может быть использовано во время специальных досудебного и судебного рассмотрений производств против Поклонской, а также в случае обжалования ею приговоров в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
  • что она совершила государственную измену, когда ее назначили на должность прокурора т.н. "Республики Крым" в составе РФ.
  • роль Сергея Аксенова и Владимира Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой "Республики Крым".
  • свое соучастие в организации захвата государственной власти на территории АР Крым и г. Севастополя, а также в обеспечении проведения незаконного общекрымского "референдума" 16 марта 2014 года.
  • конкретные обстоятельства, которые содержатся в подозрении, в частности то, что она проводила так называемое "координационное совещание руководителей правоохранительных органов АР Крым" по поводу организации и проведения 16 марта 2014 года незаконного "референдума".
  • свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, она отметила, что инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга возле здания Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету его деятельности и преследованию членов Меджлиса.
  • участие в незаконном лишении свободы украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.
  • факт государственной измены сотрудницы органов прокуратуры (фамилия в документе не указана), которая, изменив присяге, перешла работать в пророссийскую прокуратуру Крыма.
  • что сама по религиозным мотивам преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир", назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии.
  • что граждан Украины незаконно переводили из мест лишения свободы, расположенных на временно оккупированной территории полуострова Крым, в места лишения свободы в РФ.

В Офисе генпрокурора также добавили, что допросят Гордона в качестве свидетеля и запросят у него оригиналы видеозаписей интервью. Всю информацию о Гиркине ОГПУ планирует передать в Международный уголовный суд.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 18 мая было опубликовано интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Длилось оно почти четыре часа и вызвало бурную реакцию в соцсетях.
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