"Стоп реванш". В центре Киева протестуют противники Зеленского
2020-05-24 15:46:17
Несколько сотен человек протестуют против "капитулянтской политики Зеленского и его подыгрывания пророссийским реваншистам"
24 мая в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция "Стоп реванш", приуроченная к первой годовщине президентства Владимира Зеленского. Об этом сообщают Буквы.
Участники митинга протестуют против "капитулянтской политики Зеленского и его подыгрывания пророссийским реваншистам".
Президента обвиняют в сдаче национальных интересов и требуют от него отправить в отставку главу его Офиса - Андрея Ермака, которого называют "российским агентом".
Также протестующие требуют отказаться от выполнения политической части Минских договоренностей и ускорить темпы евроатлантической интеграции. Также Зеленского обвиняют в усилении связей с олигархами несмотря на предвыборные обещания "деолигархизации".
На акции присутствуют представители "Справы громад" (общественная организация близкая к Петру Порошенко), "Демократической сокиры", "Нацкорпуса" и "Свободы".
Всего на Майдан вышли несколько сотен человек. Многие из них не носят защитные макси и не придерживаются социальной дистанции в 1,5 м.
После митинга на Майдане и выступления нескольких спикеров колонна митингующих отправилась к Офису президента.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года президентства заявил, что не боится протестов, так как "ничего плохого не делает".
- Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не видит признаков реванша в назначении на госдолжности чиновников времен Януковича. По его словам, не нужно вешать ярлыки на "сотрудников третьего или четвертого уровня и не были одиозными".