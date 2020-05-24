"Стоп реванш". В центре Киева протестуют противники Зеленского

Несколько сотен человек протестуют против "капитулянтской политики Зеленского и его подыгрывания пророссийским реваншистам"

24 мая в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция "Стоп реванш", приуроченная к первой годовщине президентства Владимира Зеленского. Об этом сообщают Буквы.

Участники митинга протестуют против "капитулянтской политики Зеленского и его подыгрывания пророссийским реваншистам".

Президента обвиняют в сдаче национальных интересов и требуют от него отправить в отставку главу его Офиса - Андрея Ермака, которого называют "российским агентом".

Также протестующие требуют отказаться от выполнения политической части Минских договоренностей и ускорить темпы евроатлантической интеграции. Также Зеленского обвиняют в усилении связей с олигархами несмотря на предвыборные обещания "деолигархизации".

На акции присутствуют представители "Справы громад" (общественная организация близкая к Петру Порошенко), "Демократической сокиры", "Нацкорпуса" и "Свободы".

Всего на Майдан вышли несколько сотен человек. Многие из них не носят защитные макси и не придерживаются социальной дистанции в 1,5 м.

После митинга на Майдане и выступления нескольких спикеров колонна митингующих отправилась к Офису президента.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года президентства заявил, что не боится протестов, так как "ничего плохого не делает".