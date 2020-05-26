Кабмин хочет контролировать соблюдение правил карантина с помощью волонтеров

Инициативу уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики

Кабинет министров намерен привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением украинцами карантинных норм в местах возможного скопления людей.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Telegram.

"Важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несет Covid-19, и не подвергали риску окружение. Для этого правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей", – написал Шмыгаль.

Отмечается, что волонтеры также будут информировать людей о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений.

По словам премьера, такая инициатива, – привлечь граждан к общему делу, – зародилась в Италии, которая наиболее в Европе пострадала от пандемии.

Также глава правительства отметил, что инициативу уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики.

Как ранее сообщал Фокус: