Кабмин хочет контролировать соблюдение правил карантина с помощью волонтеров
2020-05-26 18:37:00
Инициативу уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики
Кабинет министров намерен привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением украинцами карантинных норм в местах возможного скопления людей.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Telegram.
"Важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несет Covid-19, и не подвергали риску окружение. Для этого правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей", – написал Шмыгаль.
Отмечается, что волонтеры также будут информировать людей о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений.
По словам премьера, такая инициатива, – привлечь граждан к общему делу, – зародилась в Италии, которая наиболее в Европе пострадала от пандемии.
Также глава правительства отметил, что инициативу уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский и Харьковский метрополитены. В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток.
- С 26 мая в Киевской области смягчен карантин. Разрешена работа городского, междугородного и областного транспорта, работа детских садов, отелей и спортивные соревнования.