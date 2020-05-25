Киевская область с 26 мая смягчает карантин: заработают междугородные рейсы

Область уже соответствует всем критериям для переходу ко второму этапу выхода из карантина

С 26 мая в Киевской области будет смягчен карантин. Об этом сообщил и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге.

Так, будет разрешена работа городского, междугородного и областного транспорта, работа детских садов, отелей и спортивные соревнования.

"26 мая в Киевской обл. карантин будет смягчен. Это означает, что разрешены, но при четко слаженном контроле и соблюдении требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. При этом количество пассажиров должно равняться количеству мест для сидения", – сказал Володин.

При этом, спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей и при условии, что будет не более 50 участников.

По словам Володина, карантин могут вернуть, если заболеваемость будет расти.

Согласно данным Минздрава, Киевская область соответствует критериям для перехода ко второму этапу выхода из карантина. Так, показатель инцидентности (количество случаев коронавируса на 100 тыс. населения за 7 последних дней) составляет 11,95 при необходимых 12. Из-за превышения по этому критерию область 22 мая отказалась смягчать карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.