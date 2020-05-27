Украина должна быть готова к биологическим и космическим войнам, – СНБО
2020-05-27 20:59:17
Поэтому Украине нужно разработать новые подходы к построению системы нацбезопасности
Украине нужны новые подходы к построению системы нацбезопасности. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на встрече с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
Свой тезис Данилов аргументировал тем, что в будущем мир будет наблюдать кибернетические, биологические и даже космические войны. Соответственно, Украина нуждается в мощной системе кибербезопасности, отмечают в СНБО.
"В этом направлении мы должны двигаться максимально быстро. Следующие войны – это войны кибернетические, биологические, а также противостояния в космосе. Это требует от государства принципиально новых подходов в сфере нацбезопасности", – говорит Данилов.
Квин, со своей стороны, заверила о готовности США помочь Украине в сфере кибербезопасности – как экспертным мнением, так и практическими способами. Данилов же заметил, что подходы СНБО к разработке стратегии схожи со стратегией США в вопросе кибербезопасности.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 апреля на сайте ОПЗЖ появилось обращение лидера этой политсилы Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предоставить информацию о "работе в Украине 15 военных биолабораторий США".
- В СБУ заявили, что информация о том, что на территории Украины якобы действуют военные биологические лаборатории США не соответствует действительности и призвали политиков не распространять ложь.