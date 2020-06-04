Рада уволила Вадима Пристайко из Кабмина

Уже бывшего вице-премьера планируют назначить послом Украины в Великобритании

Верховная Рада уволила Вадима Пристайско с должности вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции. "За" проголосовали 296 депутатов.

Премьер Денис Шмыгаль с трибуны поблагодарил Пристайко за выполненную работу. Глава Кабмина уже внес представление в Раду на назначение на его место Ольгу Стефанишину.

Пристайко планируют отправить послом Украины в Великобританию. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, что Пристайко сам изъявил желание возглавить украинскую дипмиссию в Соединенном королевстве.

"Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании, он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека", – рассказал Арахамия.

Напомним, Вадим Пристайко занимал должность министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. После смены премьер-министра в новом Кабмине Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения трех министров – Ольгу Стефанишину на пост вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции, Александра Ткаченко – министра культуры и Романа Абрамовского – министра экологии.