"Леша так и не стал частью команды". Зеленский объяснил отставку Гончарука

Аудиозаписи, где Гончарук называет себя и Зеленского профанами в экономике, по словам президента, создали неприятную ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обстоятельствах отставки правительства Алексея Гончарука.

В интервью Украинской правде он признался, что с Гончаруком его познакомил Дмитрий Дубилет еще до победы на выборах. Со временем Зеленский и Гончарук совместно подбирали кадры в будущее правительство.

"Я ему (Гончаруку, – ред.) очень доверял. Затем мы начали работать, он стал премьер-министром Украины... Я все для этого сделал. Почти все министры, которые были в предыдущем правительстве, были предложены им", – сказал Зеленский.

Говоря о причинах отставки Кабмина Гончарука, президент отметил, что сначала министры "начали прятаться от медиа, потому что они все молодые и все боялись".

Кроме того, по его словам, члены правительства "сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook".

"Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" – отметил Зеленский.

После этого чиновникам на работе запретили пользоваться Facebook и различными мессенджерами. Зеленский добавил, что некоторые министры к этому отнеслись с пониманием. Но были и такие, которые не поняли, и "реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им: "Класс".

Аудиозаписи, где Гончарук называет себя и Зеленского профанами в экономике и не корректно высказывается о президенте, по словам Зеленского, создали неприятную ситуацию.

"Я считал, что у нас с ним государственная позиция. Что мы с ним – команда. А не он мне говорит одно, а там что-то происходит другое. Это неприятно было", – заявил он.

И после этого, как рассказывает Зеленский, "доверие общества было подорвано к премьеру", а также и у депутатов к нему были вопросы.

"Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.