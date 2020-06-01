Руслан Демченко назначен первым замсекретаря СНБО
Дипломат был советником двух последних президентов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Об этом говорится в указе №228/2020 от 16 июня.
"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – сказано в тексте указа.
Другим своим указом №227/2020 от 16 июня Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.
Демченко – бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко. В начале 2010 года он перешел работать в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.
Он также занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко.
В 2018-2019 годах Демченко временно заменял Леонида Кучму во главе украинской части Трехсторонней контактной группы.
В разное время был вторым секретарем посольства Украины в США, консулом Украины в Стамбуле и послом Украины в Сербии и Черногории.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 июля 2019 года Зеленский уволил Демченко с должности советника главы государства и вновь назначил на эту должность.
- Ранее СМИ сообщали, что Руслан Демченко якобы заразился коронавирусом, однако в Офисе президента опровергли эту информацию.