Рада рассмотрит проект постановления об отставке Авакова
Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внес на рассмотрение парламента постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
"Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова. Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" в повестку дня сессии", – сказано в сообщении. Позже в "Голосе" добавили, что постановление не добавили в повестку дня, но внесли на рассмотрение Рады.
5 июня в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова со своей должности.
Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций "Голос" и "Слуга народа".
Как ранее писал Фокус:
- 5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.
- В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.