Рада рассмотрит проект постановления об отставке Авакова

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внес на рассмотрение парламента постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова. Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" в повестку дня сессии", – сказано в сообщении. Позже в "Голосе" добавили, что постановление не добавили в повестку дня, но внесли на рассмотрение Рады.

5 июня в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова со своей должности.

Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций "Голос" и "Слуга народа".

Как ранее писал Фокус:

5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.