Рада забраковала программу деятельности Кабмина

"За" проголосовали 207 народных депутатов из 226 необходимых.

Во время представления программы премьер-министр Денис Шмыгаль среди главных приоритетов правительства назвал сильную экономику, создание "настоящего среднего класса в Украине", мощную армию, прогрессивное образование и эффективную медицину. По словам премьера, в программу заложена "новая экономическая философия", которая заключается в "приоритетности украинского производителя и бизнеса".

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - отметил Шмыгаль.

Накануне профильный комитет по вопросам экономического развития программу Кабмина не поддержал и рекомендовал депутатам определиться во время голосования в сессионном зале. Большинство фракций также раскритиковали документ.

Лидер "Батькиівщини" Юлия Тимошенко назвала программу "туфтой", а замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк – "сочинением".

Для поддержки документа голосов монобольшинства также не хватило. "Слуга народа" дала только 176 голосов. Также "за" проголосовали 6 членов депутатской группы "Партия "За майбутне" и 17 – от "Довиры". Также Шмыгаля поддержали 8 внефракционных депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.