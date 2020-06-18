Рада забраковала программу деятельности Кабмина
Верховная Рада отказалась поддержать доработанную программу деятельности Кабинета министров. Таким образом, правительство не смогло получить годовой иммунитет от отставки.
"За" проголосовали 207 народных депутатов из 226 необходимых.
Во время представления программы премьер-министр Денис Шмыгаль среди главных приоритетов правительства назвал сильную экономику, создание "настоящего среднего класса в Украине", мощную армию, прогрессивное образование и эффективную медицину. По словам премьера, в программу заложена "новая экономическая философия", которая заключается в "приоритетности украинского производителя и бизнеса".
"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - отметил Шмыгаль.
Накануне профильный комитет по вопросам экономического развития программу Кабмина не поддержал и рекомендовал депутатам определиться во время голосования в сессионном зале. Большинство фракций также раскритиковали документ.
Лидер "Батькиівщини" Юлия Тимошенко назвала программу "туфтой", а замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк – "сочинением".
Для поддержки документа голосов монобольшинства также не хватило. "Слуга народа" дала только 176 голосов. Также "за" проголосовали 6 членов депутатской группы "Партия "За майбутне" и 17 – от "Довиры". Также Шмыгаля поддержали 8 внефракционных депутатов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.
- Тогда президент Владимир Зеленский также заявил, что программа Кабмина требует доработки.