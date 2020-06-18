В Минздраве заявили, что вероятность лета в Украине без карантина "достаточно высокая"

Министерство здравоохранения может вернуть жесткий карантин с 22 июня в областях с наихудшими показателями инфицирования коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что это наихудший сценарий реагирования на распространение COVID-19. При этом он заверил, что в настоящее время нет необходимости "закрывать на карантин всю страну".

"Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", – пояснил Ляшко.

В то же время в Минздраве заявили, что вероятность лета в Украине без карантина "достаточно высокая".

"Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное – придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина", – добавил он, добавив, что в крайнем случае отдельные области вернутся к суровым ограничениям.

В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки. Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (171 случай), Закарпатской области (74 случая), в Ривненской области (73 случая), в Киеве (58 случаев), в Черновицкой области (53 случая).

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. Ужесточение карантина может происходить в регионах со значительным распространением COVID-19. Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

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