Адвокат Порошенко обвинил Венедиктову в лицемерии из-за прошения о переносе суда

Генпрокурор еще 16 июня попросила суд перенести заседание из-за смерти отца Порошенко. Но адвокат экс-президента Илья Новиков утверждает, что с защитой Порошенко никто не связывался

Генпрокурор Ирина Венедиктова направила в Печерский райсуд Киеве заявление с просьбой о переносе заседания суда, на котором будут избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в связи со смертью его отца.

Документ опубликовало издание Страна.ua

Также журналисты издания пишут, что заявление Венедиктова написала еще 16 июня и якобы сразу же известила об этом защиту Порошенко.

Агентству Українські новини в суде подтвердили, что получили заявление Венедиктовой и сообщили, что его рассмотрят в начале сегодняшнего заседания.

Но адвокат Порошенко Илья Новиков пишет в Facebook, что "это все циничное вранье и спекуляция на смерти". "С адвокатами за два дня никто не связывался... Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна", – добавил он.

По словам Новикова, Порошенко сегодня в 15:00 придет в суд и будет возражать против переноса заседания. Из-за назначенного на сегодня судебного заседания Петр Порошенко перенес на 19 июня похороны своего отца.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.