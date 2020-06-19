Рада поддержала назначение Романа Абрамовского министром экологии

В Кабмине премьера Дениса Шмыгаля Абрамовский работал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

"У него есть чрезвычайно успешный опыт работы как в бизнесе, так и в госуправлении. Верю, что его назначение существенно улучшит качество работы в сфере экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов", – сказал Шмыгаль с трибуны Рады.

Абрамовский в 1973 году родился в России, в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровсого края (неподалеку от Сахалина и Владивостока). В 1974-м его семья переехала в Киев.

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В официальной биограции Абрамовского указано, что он с 1992 года был директором семи компаний: "Юрвнешконсульт", "Украгробизнес", "Консул-Моторс", "Автоленд", "ЭМЗ Металлист", "Укрстальконструкция" и "Риола Модуль ЛТД".

В 2013-2014 годах был помощником экс-нардепа от "Партии регионов" Александра Бобкова – бизнесмена из Донецка.

Ранее СМИ писали, что Бобков считался одним из коммуникаторов между бывшими донецкими элитами, главарями военизированных формирований "ДНР" и Кремлем.

Также Бобков присутствовал на "инаугурации" на должность главы "ДНР" главаря донецкой ячейки организации "ОПЛОТ" Александра Захарченко. СМИ напоминают, что в своих интервью Бобков рассказывал, как весной 2014 года он материально поддерживал организаторов пророссийских митингов в Донецке.

Кроме всего прочего, Бобков в 2014 году подготовил законопроект о местном референдуме, который должен был "улучшить общее настроение большей части общества и предотвратить в дальнейшем любые силовые и противоправные действия на территории Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 18 июня, Верховная Рада отказалась поддержать доработанную программу деятельности Кабинета министров.