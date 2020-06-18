"Слуга народа" не проголосовала за программу правительства из-за Авакова, – Кравчук

Нардепы от "Слуги народа" отказались голосовать за программу правительства нежеланием предоставлять иммунитет министру внутренних дел Арсену Авакову.

Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Громадське радіо.

По ее словам, это нардепы сообщили на заседании фракции, в котором по видеосвязи участвовал Владимир Зеленский.

"Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две трети голосов и чтобы депутаты выразили недоверие такому министру, независимо от его фамилии", – сообщила Кравчук.

Напомни, сегодня Верховная Рада отказалась поддержать доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Как ранее сообщал Фокус:

4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.