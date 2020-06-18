Шмыгаль не видит оснований для отставки после провала в Раде программы Кабмина

Правительство будет работать в соответствии с этой программой

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать его программу. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Несмотря на то, что программа не принята, правительство будет работать по ней. "Это наша программа и наш план действий", – сказал Шмыгаль

Объясняя причины провального голосования в Раде, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может появиться необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности. "Это и стало камнем преткновения, из-за чего программа не была принята", – считает премьер.

"Оснований для отставки правительства я не вижу", – резюмировал Шмыгаль.

Голосование за программу деятельности было возможностью для депутатов "продемонстрировать единство политикума и заботу о людях", – написал позже премьер в Telegram.

Напомним, если парламент поддержал программу правительства, то на протяжении года народные депутаты не могут инициировать вопрос его отставки.

18 июня в Раде не хватило голосов для одобрения обновленной программы правительства.

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