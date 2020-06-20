Первое подозрение Петра Порошенко

По факту слежки за Порошенко открыто уголовное производство, – Арьев

По факту слежки за Порошенко открыто уголовное производство, – Арьев

Фото: РИА Новости

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов по факту слежки на автомобилях с неизвестными номерами за пятым президентом Украины, нардепом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Об этом в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили Государственному бюро расследований", – написал он.

Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.

В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".

Правовая квалификация – ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко из-за отсутствия состава преступления.