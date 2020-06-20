Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов по факту слежки на автомобилях с неизвестными номерами за пятым президентом Украины, нардепом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Об этом в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили Государственному бюро расследований", – написал он.

Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.

В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".

Правовая квалификация – ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание перенесли на 1 июля.

Порошенко также заявил, что против него возбуждено еще одно дело: за разжигание межрелигиозной розни. В ГБР это подтвердили.