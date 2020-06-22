Виктор Ляшко заявил, что думает о карьере политика

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что него есть политические амбиции, но идти на выбора мэра Киева ему не предлагали

Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.

Так, на вопрос журналиста, правда ли, что Ляшко может быть представителем "Слуги народа" на выборах мэра Киева, главный санврач ответил: "Это слухи... Как будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду".

А на вопрос о политических амбициях Ляшко ответил утвердительно. "Политические амбиции есть всегда у каждого", – сказал он и добавил, что думает о карьере политика.

Ранее Ляшко допускал возможность участия в выборах столичного главы. "Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – говорил он в конце мая.

Позже СМИ также писали, якобы у Зеленского рассматривают кандидатуру Ляшко для участия в выборах, ведь у него нет антирейтинга.

Не под запись и не называя конкретной фамилии, один из влиятельных членов Зе!команды также рассказывал журналистам, что у Зеленского уже нашли "очень крутого дядьку". "Мы уже нашли очень крутого дядьку. Он реально может выстрелить. Сами "ахнете", когда увидите", – говорил он.

Сейчас на праймериз "СН" уже изъявили желание податься нардепы Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура.

О своем намерении принять участие в выборых столичного главы ранее заявил Виталий Кличко.

Как ранее сообщал Фокус:

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.