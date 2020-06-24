Первое подозрение Петра Порошенко

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве подозреваемого

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве подозреваемого

Фото: РИА Новости

Пятого президента ждут 30 июня. Явка обязательна.

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сообщение о вызове. В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000753", – говорится в сообщении.

Отмечается, что явка подозреваемого по адресу г.Киев, ул. Симона Петлюры, д.15 обязательна.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко из-за отсутствия состава преступления.