По заветам Путина. Лукашенко хочет поменять Конституцию Беларуси

Об этом сообщает БелТА.

"Конституция – основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию", – сказал президент.

По его словам, причина изменений – необходимость по-новому распределить в Конституции полномочия властей разных уровней и анонсировал передачу части прав "вниз – до председателей райисполкомов, губернатора".

"Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее – это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", – заявил Лукашенко.

Напомним, в России 25 июня начался референдум по поправкам в Конституцию.

Поправок довольно много – почти две сотни. Но главное в них та, что Путин, при его желании, сможет руководить страной до 2036 года (из положения, ограничивающего время правления "двумя сроками подряд", будет исключено слово "подряд", однако в случае приянтия все предыдущие президентские сроки автоматически "обнулятся").

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