В ОП ответили Порошенко по обвинению в преследовании: "У пятого президента некорректная информация"

По словам Порошенко, уголовные дела, в которых он фигурирует, – это не месть Портнова, а "прямые указания замглавы ОП Смирнова"

Пятый президент Петр Порошенко не считает личной местью экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова открытые против него уголовные дела. Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Какой Портнов? Какая месть? Это попытка ОП или лично президента Владимира Зеленского скрыться или отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из ОП, конкретно от [замглавы ОП] Андрея Смирнова, который, как адвокат господина Ефремова, очень дружен с Портновым", – заявил Порошенко.

По словам пятого президента, Смирнов использует указанный сценарий, чтобы преодолеть "фобии, которые существуют в Офисе президента". Всего же Порошенко, согласно его же словам, фигурирует в 24 уголовных дела.

Смирнов же ответил Порошенко и заявил, что пятому президенту члены его команды "подают некорректную информацию". Под "членами команды Порошенко" Смирнов имеет ввиду людей, которые "в период его каденции регулярно всплывали в СМИ как смотрящие за судами, а сейчас скрываясь от вопросов антикоррупционных правоохранительных органов мигрируют между Израилем и югом Франции".

Также замглавы Офиса президента пожаловался на модель принятия политических решений и форм давления на правоохранителей, которая якобы имела место при Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание перенесли на 1 июля.

1 июля прокуратура попросила выбрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля. Такая дата была выбрана потому что 10 июля срок расследования дела, но прокуратура уже подала ходатайство, чтобы продлить сроки расследования.

В итоге, Печерский районный суд Киев отложил рассмотрение меры пресечения Петру Порошенко до 8 июля.