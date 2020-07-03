Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантина, – Зеленский

Количество проверок объектов торговли и заведений общепита на предмет соблюдения карантина ежедневно увеличивается. За последние три дня их было почти 12 тысяч.

Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, отмечает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что по итогам этих проверок за три дня задокументировано 2788 нарушений. Всего с 19 июня 2020 года проведено более 19 тысяч проверок на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания.

"Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", – отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных COVID-19 и заполнением больниц.

Как ранее сообщал Фокус:

22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.

Глава МОЗ пояснил, что озвученный показатель в 60 активных больных СOVID-19 на 100 тыс. населения сейчас не рассматривается как критерий для возвращения к жесткому карантину. В то же время в 11 областях есть основания для ужесточения ограничений.