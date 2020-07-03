Рожкова пообещала не включать печатный станок и не отдавать ПриватБанк Коломойскому

В нынешней команде Национального банка остаются прежние "красные линии" после отставки его главы Якова Смолия.

Об этом сказала и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова на брифинге, пишет hromadske.

По ее словам, основными "красными линями" остаются независимость Национального банка как институции, а также право принимать решение независимо от политических убеждений и пожеланий.

"Это недопустимость включения печатного станка, это недопустимость возврата банков прежним владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", – отметила Рожкова.

Сам Яков Смолий добавил, что изменение главы НБУ не может повлиять на отношения с ПриватБанком, так как в Нацбанке решения принимают коллегиально и нет сфер, где один человек мог бы все решать самостоятельно.

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.