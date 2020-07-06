ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт. Сегодня дело передадут в суд, – СМИ

Обвинительный акт бывшему нардепу вручили спустя два с лишним месяца после завершения расследования

28 апреля ГБР завершило расследование уголовного дела против Сергея Пашинского, а в пятницу, 3 июля, экс-нардепу вручили обвинительный акт. Об этом агентству Українські новини сообщили в ГБР.

По словам придставителя Госбюро расследований, Пашинский присутствовал при вручении акта. Сегодня, 6 июля, дело передадут в суд.

Расследование установило, что 31 декабря 2016 во время конфликта с участием Пашинского, тот выстрелил из пистолета марки Glock 19, в результате чего был ранен мужчина - Вячеслав Химикус.

Бывший нардеп тогда говорил, что на него первым напал Химикус, мужчина утверждал обратное

Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность. Согласно заключению судмедэкспертизы, это является тяжким телесным повреждениям.

Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

7 октября Печерский райсуд Киева арестовал Пашинского на два месяца до 4 декабря без права выхода под залог.

Пашинский тогда заявил, что решения суда о его аресте является подарком от ГБР и ГПУ президенту России Владимиру Путину на день рождения, который он отмечал 7 октября.